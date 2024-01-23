Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ernando Ari Disorot AFC Usai Tampil Apik saat Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |08:20 WIB
Ernando Ari Disorot AFC Usai Tampil Apik saat Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam
Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Ernando Ari tampil apik saat Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di pertandingan kedua Grup D Piala Asia 2023. Hak tersebut pun membuat kiper Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Timnas Indonesia berhasil meraih poin perdana di Piala Asia 2023. Kepastian tersebut didapatkan saat Skuad Garuda mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024).

Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-42 melalui tendangan penalti. Hal tersebut didapatkan, setelah Rafael Struick dilanggar salah satu pemain Vietnam di dalam kotak penalti.

Sementara Ernando Ari menjadi salah satu pemain yang tampil apik dalam kemenangan Timnas Indonesia. Sebab, ia beberapa kali menggagalkan peluang Vietnam untuk mencetak gol.

Salah satunya pada menit ke-90, Ernando Aris memblok peluang emas Vietnam dengan satu tangan. Pasalnya, ia menggagalkan tendangan Pham Tuang Hai untuk mencetak gol penyeimbang The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- melalui tendangan bebas dari sisi kanan gawang Timnas Indonesia.

Performa gemilang Ernando Ari pun membuatnya terpilih menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan AFC di pertandingan kedua fase grup Piala Asia. Bahkan, ia menjadi satu-satunya kiper yang disorot AFC.

