Hadapi Timnas Indonesia, Jepang Terapkan Skema Menyerang seperti Manchester City

Jepang akan tampil menyerang kala menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA - Bek Timnas Jepang, Hiroki Ito, menyebut timnya akan menerapkan skema menyerang seperti Manchester City saat bertemu Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun milik Stuttgart (Liga Jerman) itu menilai Jepang bisa memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan laga jika menerapkan pola tersebut.

Hal itu diungkapkan Hiroki Ito jelang Timnas Indonesia vs Jepang pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 yang akan digelar di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Jepang sebagai tim terkuat di Asia (peringkat 17 dunia) lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia (peringkat 146 dunia).

Samurai Biru saat ini berada di posisi kedua Grup D dengan 3 poin usai menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dan berada di posisi ketiga Grup D usai kalah 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam.

Kini, baik Jepang maupun Timnas Indonesia akan saling berduel memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur juara grup, runner-up, atau tim peringkat ketiga terbaik. Jelang laga tersebut, Hiroki Ito yang bermain dalam dua laga berturut-turut sebagai bek kiri, sadar akan gaya serangan Manchester City.

Saat Jepang melawan Irak, banyak terjadi umpan silang dari sayap seperti permainan Manchester City, namun tidak tepat sasaran. Kini, Hiroki Ito menyebut Jepang akan mengoptimalkan skema menyerang seperti The Citizens saat bertemu Timnas Indonesia demi bisa meraih kemenangan.

"Saya pikir pada dasarnya ada tiga titik (zona dekat, zona jauh, garis kedua), jadi menurut saya penting untuk masuk ke sana dan memberikan umpan silang ke sana. Saya akan mencocokkannya," kata Hiroki Ito, dikutip dari Nikkan Sports, Selasa (23/1/2024).