HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Kiper Timnas Jepang Zion Suzuki Tak Gentar Lemparan Jauh Pratama Arhan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:28 WIB
Piala Asia 2023: Kiper Timnas Jepang Zion Suzuki Tak Gentar Lemparan Jauh Pratama Arhan
Kiper Timnas Jepang, Zion Suzuki (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Kiper Timnas Jepang, Zion Suzuki mengaku tak gentar dengan lemparan jauh Pratama Arhan. Menurutnya itu bukanlah ancaman untuk lini pertahanan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Al Thumama Stadium, Jumat (24/1/2024) malam WIB.

Skuad Garuda membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 secara otomatis, karena berstatus runner-up Grup D dengan enam poin. Sedangkan hasil imbang membuat Timnas Indonesia akan berada di posisi ketiga dan menunggu hasil dari grup lainnya untuk lolos melalui status peringkat ketiga terbaik.

Sementara menghadapi Timnas Indonesia, Zion Suzuki mengatakan Jepang akan melakukan penyesuaian strategi dalam laga nanti. Sebab, ia menilai tim besutan Shin Tae-yong itu memiliki ciri khas bola-bola panjang pada awal pertandingan.

"(Lawan) menggunakan bola-bola panjang di awal permainan. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian (strategi) dari (pertandingan) sebelumnya dengan mendapatkan bola kedua dan menarik (mereka) ke garis pertahan," kata Zion Suzuki dikutip dari Soccer King, Selasa (23/1/2024).

