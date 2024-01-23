Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023, Selasa 23 Januari 2024: 2 Laga Tentukan Nasib Timnas Indonesia, Live di iNews!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |06:50 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023, Selasa 23 Januari 2024: 2 Laga Tentukan Nasib Timnas Indonesia, Live di iNews!
Timnas Australia akan menghadapi Uzbekistan di laga terakhir Grup B Piala Asia 2023 hari ini (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023, Selasa 23 Januari 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Bagi Anda para pecinta sepakbola bisa menyaksikan secara langsung di iNews.

Sebanyak empat pertandingan akan digelar hari ini. Dua laga pamungkas Grup B mempertemukan Australia vs Uzbekistan dan Suriah vs India.

Selain Grup B, tim peserta Grup C juga akan memainkan laga terakhir mereka. Iran akan menghadapi Uni Emirat Arab sementara Hong Kong melawan Palestina.

Dari empat laga yang dimainkan hari ini, dua diantaranya bakal ikut menentukan nasib Timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Seperti diketahui, Skuad Garuda saat ini mengincar posisi peringkat tiga terbaik untuk bisa melaju ke 16 besar.

Timnas Indonesia saat ini berada di posisi dua pada klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023. Pada laga terakhir Grup D yang berlangsung besok, Rabu 24 Januari 2024, pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1639873/mees-hilgers-hancur-umumkan-cedera-sekarang-saya-fokus-pemulihan-ldx.jpg
Mees Hilgers Hancur Umumkan Cedera: Sekarang Saya Fokus Pemulihan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/03/gigi_dalligna_marc_marquez_francesco_bagnaia_2.jpg
Rahasia Sukses Marc Marquez di MotoGP 2025, Peran Besar Gigi Dall’Igna Terungkap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement