Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023, Selasa 23 Januari 2024: 2 Laga Tentukan Nasib Timnas Indonesia, Live di iNews!

Timnas Australia akan menghadapi Uzbekistan di laga terakhir Grup B Piala Asia 2023 hari ini (Foto: Reuters)

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023, Selasa 23 Januari 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Bagi Anda para pecinta sepakbola bisa menyaksikan secara langsung di iNews.

Sebanyak empat pertandingan akan digelar hari ini. Dua laga pamungkas Grup B mempertemukan Australia vs Uzbekistan dan Suriah vs India.

Selain Grup B, tim peserta Grup C juga akan memainkan laga terakhir mereka. Iran akan menghadapi Uni Emirat Arab sementara Hong Kong melawan Palestina.

Dari empat laga yang dimainkan hari ini, dua diantaranya bakal ikut menentukan nasib Timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Seperti diketahui, Skuad Garuda saat ini mengincar posisi peringkat tiga terbaik untuk bisa melaju ke 16 besar.

Timnas Indonesia saat ini berada di posisi dua pada klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023. Pada laga terakhir Grup D yang berlangsung besok, Rabu 24 Januari 2024, pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang.