Hasil Timnas Qatar vs Timnas China di Piala Asia 2023: Menang 1-0, The Maroons Dekatkan Timnas Indonesia ke 16 Besar!

HASIL Timnas Qatar vs Timnas China di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Khalifa International Stadium, Senin (22/1/2024) malam WIB, Qatar menang 1-0 lewat sepakan first time Hassan Al Haydos.

Berkat kemenangan ini, Qatar menyapu bersih tiga laga Grup A Piala Asia 2023 dengan kemenangan. Qatar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 didampingi Tajikistan yang finis sebagai runner-up Grup A dengan empat angka.

Kemenangan Qatar atas China sekaligus membantu Timnas Indonesia mendekat ke 16 besar Piala Asia 2023, setidaknya lewat peringkat tiga terbaik. Sebab, China yang finis di posisi tiga Grup A hanya mengoleksi dua angka, masih kalah dari Timnas Indonesia di klasemen sementara peringkat tiga terbaik (Timnas Indonesia sejauh ini mengoleksi tiga angka).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

China menguasai jalannya pertandingan saat laga baru berjalan 10 menit. Namun, rapatnya pertahanan Qatar membuat skor masih imbang tanpa gol. Sementara pada menit ke-12, China mencoba mencetak gol melalui tendangan jarak jauh, tetapi bola masih bisa diamankan barisan pertahanan Qatar.

Memasuki menit ke-15, Qatar mencoba membangun serangan, tetapi China mampu membaca pergerakan bola dan menghentikan serangan tersebut. Kemudian di menit ke-22, China bermain lebih bertahan usai Qatar perlahan menemukan ritme permainan.

Hingga memasuki menit ke-28, Qatar masih belum bisa mencetak gol meski lebih mendominasi jalannya pertandingan. Sementara pada menit ke-30 tendangan Yusuf Abdurisag dari luar kotak penalti masih belum bisa membawa Qatar memimpin karena bola melebar ke sisi kiri gawang China.

Sementara itu, memasuki menit ke-43, Qatar mendapatkan beberapa peluang bagus tetapi penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat skor masih imbang tanpa gol. Hingga peluit panjang dibunyikan tak ada gol yang tercipta dan membuat Qatar serta China harus menutup babak pertama dengan skor kaca mata.