HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Bocoran Pelatih Timnas Putri Indonesia: Asal Jepang, Akan Hadir 19 Februari 2024!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |19:14 WIB
Erick Thohir Beri Bocoran Pelatih Timnas Putri Indonesia: Asal Jepang, Akan Hadir 19 Februari 2024!
Erick Thohir beri bocoran soal pelatih Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberi bocoran soal pelatih Timnas Putri Indonesia. Dia menyebut pelatih itu akan berasal dari Jepang dan hadir di Indonesia pada 19 Februari 2024.

Seperti diketahui, Timnas Putri Indonesia terakhir kali dinahkodai oleh Rudy Eka Priyambada. Hanya saja, pelatih berusia 41 tahun tersebut sudah tidak lagi menukangi Garuda Pertiwi dan sampai saat ini PSSI belum menunjuk penggantinya.

Timnas Putri Indonesia

Tapi sekarang, teka-teki terkait pelatih Timnas Putri Indonesia mulai menemukan titik terang. Pada awalnya, Erick membahas mengenai meningkatkan kualitas Timnas Indonesia di semua level.

“Pertandingan FIFA Matchday itu jangan hanya terjebak di tim senior, tetapi tim juniornya harus main apalagi kita tidak boleh lupakan sepakbola wanita kita yang punya potensi,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (22/1/2024).

