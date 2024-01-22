Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Umumkan Apparel Resmi Timnas Indonesia, Skuad Garuda Mulai Pakai Jersey Baru Maret 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |18:55 WIB
PSSI Umumkan Apparel Resmi Timnas Indonesia, Skuad Garuda Mulai Pakai Jersey Baru Maret 2024
PSSI umumkan appareal baru Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PSSI umumkan apparel resmi Timnas Indonesia. Mereka menggandeng brand lokal Erspo sebagai apparel resmi Timnas Indonesia. Skuad Garuda nantinya mulai mengenakan jersey baru pada Maret 2024.

PSSI sudah tidak lagi bekerja sama lagi dengan Mills sebagai apparel Timnas Indonesia. Kali ini, giliran Erspo yang merupakan brand lokal Indonesia yang akan menjadi apparel resmi skuad Garuda selama dua tahun ke depan. Kepastian ini diumumkan lewat konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/1/2024) sore WIB.

PSSI resmi perkenalkan appareal baru. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyampaikan proses Erspo bisa menjadi apparel resmi Timnas Indonesia berlangsung sangat transparan. Setidaknya, terdapat 20 brand yang mengajukan bidding. Dijelaskan juga bahwa jersi Timnas Indonesia buatan Erspo baru akan diluncurkan pada bulan Maret 2024.

“Saya selalu menghargai peran Nike yang sudah berapa belas tahun bersama tim nasional kita,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (22/1/2024).

“Mills juga, saya mengucapkan terima kasih. Dan kemarin memang kita dorong untuk semua brand bisa masuk. Tetapi memang saya sangat mengharapkan ada brand lokal yang bisa berkolaborasi,” lanjutnya.

“Ini prosesnya sangat transparan. Kita kasih pengumuman, masuk seleksinya itu ada 20 yang berminat. Tetapi yang terbaik tentu dari Erigo atau hari ini meluncurkan brand baru, Erspo. Nanti akan diluncurkan (jerseynya) bulan Maret,” sambungnya.

Erick menjelaskan secara rinci mengenai kerjasama PSSI dengan Erspo, yang mana PSSI akan mendapat uang tunai sebesar Rp5 miliar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa adanya jersi Timnas Indonesia yang diplagiat.

“Kerja samanya tentu ada cash, ada juga in-time product, dan ada juga istilahnya royalty. Yang selama ini ketika kita dorong mengenai royalti ini, banyak brand, terutama brand luar negeri tidak mau,” ujar Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Erick Thohir PSSI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874/shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639647/janice-tjen-ukir-sejarah-usai-juara-chennai-open-2025-msw.webp
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Brasil Lawan Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement