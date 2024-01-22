PSSI Umumkan Apparel Resmi Timnas Indonesia, Skuad Garuda Mulai Pakai Jersey Baru Maret 2024

PSSI umumkan apparel resmi Timnas Indonesia. Mereka menggandeng brand lokal Erspo sebagai apparel resmi Timnas Indonesia. Skuad Garuda nantinya mulai mengenakan jersey baru pada Maret 2024.

PSSI sudah tidak lagi bekerja sama lagi dengan Mills sebagai apparel Timnas Indonesia. Kali ini, giliran Erspo yang merupakan brand lokal Indonesia yang akan menjadi apparel resmi skuad Garuda selama dua tahun ke depan. Kepastian ini diumumkan lewat konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/1/2024) sore WIB.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyampaikan proses Erspo bisa menjadi apparel resmi Timnas Indonesia berlangsung sangat transparan. Setidaknya, terdapat 20 brand yang mengajukan bidding. Dijelaskan juga bahwa jersi Timnas Indonesia buatan Erspo baru akan diluncurkan pada bulan Maret 2024.

“Saya selalu menghargai peran Nike yang sudah berapa belas tahun bersama tim nasional kita,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (22/1/2024).

“Mills juga, saya mengucapkan terima kasih. Dan kemarin memang kita dorong untuk semua brand bisa masuk. Tetapi memang saya sangat mengharapkan ada brand lokal yang bisa berkolaborasi,” lanjutnya.

“Ini prosesnya sangat transparan. Kita kasih pengumuman, masuk seleksinya itu ada 20 yang berminat. Tetapi yang terbaik tentu dari Erigo atau hari ini meluncurkan brand baru, Erspo. Nanti akan diluncurkan (jerseynya) bulan Maret,” sambungnya.

Erick menjelaskan secara rinci mengenai kerjasama PSSI dengan Erspo, yang mana PSSI akan mendapat uang tunai sebesar Rp5 miliar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa adanya jersi Timnas Indonesia yang diplagiat.

“Kerja samanya tentu ada cash, ada juga in-time product, dan ada juga istilahnya royalty. Yang selama ini ketika kita dorong mengenai royalti ini, banyak brand, terutama brand luar negeri tidak mau,” ujar Erick Thohir.