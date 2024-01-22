Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Salah Besar Prediksi Arif Aiman Bersinar di Piala Asia 2023, Justru Justin Hubner yang Unjuk Gigi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |17:46 WIB
AFC Salah Besar Prediksi Arif Aiman Bersinar di Piala Asia 2023, Justru Justin Hubner yang Unjuk Gigi!
Justin Hubner saat berduel dengan Nguyen Van Toan. (Foto: REUTERS)
A
A
A

AFC salah besar memprediksi winger Timnas Malaysia, Arif Aiman, bersinar di Piala Asia 2023. Alih-alih Arif Aiman yang berjaya, justru pemain muda lain asal Asia Tenggara yang unjuk gigi di Piala Asia 2023, yakni Justin Hubner (Timnas Indonesia).

Sebelum Piala Asia 2023 dimulai, AFC merilis lima nama wonderkid yang diprediksi bersinar di Piala Asia 2023. Mereka ialah Arif Aiman (Malaysia), Takefusa Kubo (Jepang), Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistan), Lee Kang-in (Korea Selatan), dan Ali Jasim (Irak).

Arif Aiman keok di Piala Asia 2023

(Arif Aiman keok di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

“Diberkahi kecepatan dan gerak kaki untuk melewati pemain belakang, winger JDT ini dapat menjadi senjata mematikan bagi Kim Pan-gon saat Malaysia kembali tampil di Piala Asia setelah vakum sejak 2007,” tulis AFC di laman resmi mereka.

Mayoritas dari nama-nama di atas tampil memesona di Piala Asia 2023. Salah satunya adalah winger kiri Irak, Ali Jasim, yang mengacak-acak pertahanan Jepang sekaligus membawa timnya menang 2-1 atas Samurai Biru.

Namun, tidak halnya dengan Arif Aiman. Winger yang mencetak 12 gol dan 13 assist bersama Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2023 ini mati kutu di Piala Asia 2023. Ia bermain 63 menit saat Malaysia kalah 0-4 dari Yordania.

Sementara saat Malaysia tumbang 0-1 dari Bahrain, winger 21 tahun ini hanya bermain 74 menit. Di saat Arif Aiman melempem, ada Justin Hubner yang unjuk gigi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874/shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639451/wapres-gibran-saksikan-langsung-timnas-futsal-indonesia-kalahkan-australia-gsw.webp
Wapres Gibran Saksikan Langsung Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Pastikan Atmosfer Laga Piala Dunia U-17 2025 Kurang Gereget, karena...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement