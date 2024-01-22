AFC Salah Besar Prediksi Arif Aiman Bersinar di Piala Asia 2023, Justru Justin Hubner yang Unjuk Gigi!

AFC salah besar memprediksi winger Timnas Malaysia, Arif Aiman, bersinar di Piala Asia 2023. Alih-alih Arif Aiman yang berjaya, justru pemain muda lain asal Asia Tenggara yang unjuk gigi di Piala Asia 2023, yakni Justin Hubner (Timnas Indonesia).

Sebelum Piala Asia 2023 dimulai, AFC merilis lima nama wonderkid yang diprediksi bersinar di Piala Asia 2023. Mereka ialah Arif Aiman (Malaysia), Takefusa Kubo (Jepang), Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistan), Lee Kang-in (Korea Selatan), dan Ali Jasim (Irak).

(Arif Aiman keok di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

“Diberkahi kecepatan dan gerak kaki untuk melewati pemain belakang, winger JDT ini dapat menjadi senjata mematikan bagi Kim Pan-gon saat Malaysia kembali tampil di Piala Asia setelah vakum sejak 2007,” tulis AFC di laman resmi mereka.

Mayoritas dari nama-nama di atas tampil memesona di Piala Asia 2023. Salah satunya adalah winger kiri Irak, Ali Jasim, yang mengacak-acak pertahanan Jepang sekaligus membawa timnya menang 2-1 atas Samurai Biru.

Namun, tidak halnya dengan Arif Aiman. Winger yang mencetak 12 gol dan 13 assist bersama Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2023 ini mati kutu di Piala Asia 2023. Ia bermain 63 menit saat Malaysia kalah 0-4 dari Yordania.

Sementara saat Malaysia tumbang 0-1 dari Bahrain, winger 21 tahun ini hanya bermain 74 menit. Di saat Arif Aiman melempem, ada Justin Hubner yang unjuk gigi.