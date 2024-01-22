Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023: Partai Hidup Mati, China Siap Bungkam Qatar demi Lolos 16 Besar Malam Ini Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |17:00 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023: Partai Hidup Mati, China Siap Bungkam Qatar demi Lolos 16 Besar Malam Ini Live di iNews!
Saksikan Piala Asia 2023 secara live di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada duel seru Timnas Qatar vs China dalam laga terakhir Grup A. China dipastikan membidik kemenangan dalam laga itu demi lolos ke babak 16 besar. Laga itu dapat disaksikan live di iNews.

Ya, laga babak penentuan di Grup A akan tersaji malam ini. Setelah Qatar lolos ke 16 besar, saatnya China, Tajikistan, dan Lebanon memperebutkan posisi 16 besar.

Timnas China

China akan merajut asa menghadapi Qatar pada penentuan kali ini. Lalu, siapa yang mampu merebut tiket selanjutnya?

Pelatih China, Aleksandar Jankovic, menginstruksikan kepada para pemainnya untuk tetap bertahan, meski di pertandingan sebelumnya gagal mencetak gol. Dalam dua pertandingan pembuka mereka di Qatar, Timnas China ditahan imbang 0-0 oleh Tajikistan dan Lebanon.

Sementara itu, gelandang Qatar, Ahmed Fathy, mengatakan bahwa timnya tidak akan melepaskan kaki mereka dari gas pada pertandingan terakhir di Grup A. Hal itu siap dilakukan, meski sebenarnya mereka telah memastikan diri lolos ke 16 besar usai meraih dua kemenangan dari dua pertandingan. Tuan rumah seolah tetap ingin menyempurnakan kemenangan di pertandingan kali ini.

Meskipun China berada di peringkat dua dengan dua poin, pertandingan terakhir dapat memberikan kejutan dalam hal klasemen akhir grup. Hal itu tergantung pada tim mana yang menang dalam pertandingan lain, yakni antara Tajikistan dan Lebanon.

Dengan dua poin dari dua pertandingan, Tim Naga harus menemukan cara untuk membuat kejutan dan mengambil keuntungan dari Qatar yang kemungkinan akan mengistirahatkan para pemain kunci mereka untuk pertandingan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639659/jonatan-christie-juara-hylo-open-2025-usai-sikat-magnus-johannesen-naa.webp
Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025 usai Sikat Magnus Johannesen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Piala Dunia U-17 2025 Jadi Pintu Emas Pemain Indonesia Menuju Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement