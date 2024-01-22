Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023: Partai Hidup Mati, China Siap Bungkam Qatar demi Lolos 16 Besar Malam Ini Live di iNews!

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada duel seru Timnas Qatar vs China dalam laga terakhir Grup A. China dipastikan membidik kemenangan dalam laga itu demi lolos ke babak 16 besar. Laga itu dapat disaksikan live di iNews.

Ya, laga babak penentuan di Grup A akan tersaji malam ini. Setelah Qatar lolos ke 16 besar, saatnya China, Tajikistan, dan Lebanon memperebutkan posisi 16 besar.

China akan merajut asa menghadapi Qatar pada penentuan kali ini. Lalu, siapa yang mampu merebut tiket selanjutnya?

Pelatih China, Aleksandar Jankovic, menginstruksikan kepada para pemainnya untuk tetap bertahan, meski di pertandingan sebelumnya gagal mencetak gol. Dalam dua pertandingan pembuka mereka di Qatar, Timnas China ditahan imbang 0-0 oleh Tajikistan dan Lebanon.

Sementara itu, gelandang Qatar, Ahmed Fathy, mengatakan bahwa timnya tidak akan melepaskan kaki mereka dari gas pada pertandingan terakhir di Grup A. Hal itu siap dilakukan, meski sebenarnya mereka telah memastikan diri lolos ke 16 besar usai meraih dua kemenangan dari dua pertandingan. Tuan rumah seolah tetap ingin menyempurnakan kemenangan di pertandingan kali ini.

Meskipun China berada di peringkat dua dengan dua poin, pertandingan terakhir dapat memberikan kejutan dalam hal klasemen akhir grup. Hal itu tergantung pada tim mana yang menang dalam pertandingan lain, yakni antara Tajikistan dan Lebanon.

Dengan dua poin dari dua pertandingan, Tim Naga harus menemukan cara untuk membuat kejutan dan mengambil keuntungan dari Qatar yang kemungkinan akan mengistirahatkan para pemain kunci mereka untuk pertandingan ini.