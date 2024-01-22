Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Buntut Timnas Malaysia Tersingkir dari Piala Asia 2023, Beberapa Pemain Naturalisasi Tuai Kritikan karena Tak Beri Dampak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |12:32 WIB
Buntut Timnas Malaysia Tersingkir dari Piala Asia 2023, Beberapa Pemain Naturalisasi Tuai Kritikan karena Tak Beri Dampak
Timnas Malaysia telah dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pelatih asal Malaysia, Irfan Bakti Abu Salim, turut mengomentari nasib Timnas Malaysia yang tersingkir dari Piala Asia 2023. Dia pun mengkritik sejumlah pemain naturalisasi karena tak memberi dampak saat dimainkan di laga-laga Piala Asia 2023.

Performa pemain naturalisasi disoroti karena dinilai kurang apik. Sama halnya seperti para pencinta sepakbola lain di Malaysia, Irfan juga kecewa dengan beberapa pemain naturalisasi Harimau Malaya.

Timnas Malaysia

Mantan pelatih Persipura Jayapura ini menilai kekalahan dari Bahrain tak luput dari kurang apiknya performa pemain naturalisasi Malaysia. Irfan blak-blakan menyebut beberapa pemain naturalisasi sama sekali tidak memberikan dampak yang berarti untuk skuad Harimau Malaya.

“Saya sedikit kecewa dengan ‘tentara bayaran’ kami (pemain naturalisasi),” kata Irfan, dikutip dari New Straits Times, Senin (22/1/2024).

“Beberapa dari mereka tampil baik, seperti Josue, namun yang lain gagal memberikan dampak ketika mereka dimasukkan. Mereka gagal melakukan penetrasi dan bahkan tidak meminta bola,” sambungnya.

