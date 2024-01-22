Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Figo Dennis Sebut Lebih TC Timnas Indonesia U-20 Lebih Berat ketimbang U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:07 WIB
Figo Dennis Sebut Lebih TC Timnas Indonesia U-20 Lebih Berat ketimbang U-17
Figo Dennis Saputrananto merasa TC Timnas Indonesia U-20 lebih berat (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Figo Dennis Saputrananto menilai pola latihan Timnas Indonesia U-20 lebih berat ketimbang U-17. Hal itu dirasakannya sendiri saat memenuhi panggilan dari pelatih Indra Sjafri.

Sebatas informasi, ada enam pemain Persija Jakarta yang kini bergabung dalam TC Skuad Garuda Nusantara. Mereka adalah Figo, Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorella, Muhammad Nabil Asyura, Arlansyah Abdulmanan, dan Meshaal Hamzah Basier Osman.

Arkhan Kaka dan Figo Dennis

Figo mengatakan pola latihan Timnas Indonesia U-20 dan U-17 memang berbeda. Namun, ia tidak mempermasalahkan hal itu demi kebaikannya sendiri.

“Kalau di U-17 biasanya latihan hanya 1-2 kali sehari. Di U-20 sehari bisa 2-3 kali, bahkan sempat empat kali sehari," kata Figo dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (22/1/2024).

"Yang pasti lebih berat juga latihannya. Karena di U-20 fokus utamanya adalah meningkatkan fisik dari setiap pemain," tambah pemain berusia 17 tahun itu.

Lebih lanjut, Figo mengatakan saat ini dapat menyatu dengan rekan setimnya. Adaptasinya ternyata berjalan cukup lancar.

Halaman:
1 2
      
