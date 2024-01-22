5 Pesepakbola Terbaik yang Pernah Dilatih Sir Alex Ferguson, Nomor 1 Cristiano Ronaldo

DERETAN pesepakbola terbaik yang pernah dilatih Sir Alex Ferguson menarik untuk diulas. Pasalnya, ini menjadi bukti lain kehebatan Fergie -sapaan akrab Sir Alex Ferguson- dalam menangani sebuah tim.

Seperti diketahui, Sir Alex Ferguson adalah pelatih legendaris yang membawa kejayaan luar biasa untuk Manchester United. Selama 26 tahun menangani Setan Merah, Fergie telah mempersembahkan puluhan gelar bagi United.

Tercatat, pria asal Skotlandia itu berhasil mempersembahkan 38 trofi selama di Old Trafford yang mencakup Premier League, Piala FA, Piala Liga, Liga Champions dan lain sebagainya.

Selain trofi, Fergie juga mengorbitkan banyak pemain berbakat yang juga menjadi legenda di dunia sepakbola. Untuk itu, berikut okezone rangkum 5 pesepakbola terbaik yang pernah dilatih Sir Alex Ferguson.

5. Eric Cantona





Eric Cantona direkrut oleh Sir Alex Ferguson pada tahun 1992. Dibawah asuhan Fergie, Cantona sukses menjadi andalan di lini depan selama 5 musim dengan mencetak 81 gol dari 181 laga. Tak hanya itu, ia juga turut mempersembahkan dua gelar Premier League.

4. Paul Scholes





Di era kepelatihannya, Fergie pernah memiliki motor permainan andalan dalam diri Paul Scholes. Gelandang asal Inggris ini 18 tahun mengabdi untuk Manchester United di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Total, ia bermain dalam 713 laga dan mencetak 152 gol.

Lebih dari itu, Paul Scholes turut mempersembahkan 11 gelar Premier League, 2 Liga Champions, 4 Piala FA, 3 Piala Liga, 5 community Shields, dan satu Piala Dunia Antar Klub.