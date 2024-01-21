Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Tegaskan Tidak Berebut Eksekusi Penalti dengan Rafael Struick ke Gawang Vietnam di Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |22:25 WIB
Asnawi Mangkualam Tegaskan Tidak Berebut Eksekusi Penalti dengan Rafael Struick ke Gawang Vietnam di Piala Asia 2023
Rafael Struick dan Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, memastikan tidak berebut eksekusi penalti dengan Rafael Struick ke gawang Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Dia mengambil tendangan penalti karena berdasarkan instruksi pelatih, Shin Tae-yong.

Ya, Timnas Indonesia mendapat hadiah penalti jelang akhir babak pertama. Pasalnya, Rafael Struick dilanggar di kotak penalti oleh pemain Vietnam.

Asnawi Mangkualam

Rafael Struick pun sempat menunjukkan sikap akan mengambil tendangan penalti setelah dirinya dilanggar pemain Vietnam. Namun, akhirnya Asnawi yang mengeksekusi dan berhasil mencetak gol semata wayang itu untuk kemenangan timnya atas Vietnam dalam laga kedua fase Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 19 Januari 2024.

Asnawi mengatakan mengambil tendangan penalti berdasarkan instruksi pelatih, Shin Tae-yong. Jadi, dia pastikan tidak ada rebutan dengan Rafael Struick soal hal tersebut.

"Memang itu dari instruksi pelatih dan sudah ditentukan,"kata Asnawi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (21/1/2024).

