HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Rekor yang Dicetak Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Diukir Ernando Ari!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |19:27 WIB
4 Rekor yang Dicetak Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Diukir Ernando Ari!
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

4 rekor yang dicetak Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya soal diukir oleh Ernando Ari.

Ya, kiprah manis berhasil diukir Timnas Indonesia sejauh ini di Piala Asia 2023. Dari 2 laga yang telah dijalani di fase Grup D, skuad Garuda sudah berhasil meraih 3 poin.

Di laga perdana Grup D, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-3. Tetapi, di matchday kedua yang digelar pada Jumat 19 Januari 2024, Timnas Indonesia sukses merebut kemenangan. Mereka melibas Vietnam dengan skor 1-0 lewat gol Asnawi Mangkualam.

Kini, Timnas Indonesia pun terus menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, skuad Garuda juga sukses mengukir sejumlah rekor. Apa saja? Sebagaimana dilansir dari akun Instagram @timnas.indonesia, berikut 4 rekor yang dicetak Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

4. Pencetak Gol Termuda

Marselino Ferdinan

Salah satu rekor yang dicetak di Piala Asia 2023 adalah pencetak gol termuda di skuad Timnas Indonesia. Rekor ini diukir oleh Marselino Ferdinan.

Marselino memang sukses mencetak satu gol saat Timnas Indonesia melawan Irak pada 15 Januari 2024. Golnya tercipta begitu cantik usai memanfaatkan umpan ciamik dari Yakob Sayuri.

Meski gol itu gagal membawa Timnas Indonesia menang, Marselino berhasil mengukir rekor ciamik. Dia menjadi pencetak gol termuda Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumya, rekor itu dipegang oleh Ponaryo Astaman pada Piala Asia 2004. Kala itu, usia Ponaryo 25 tahun.

3. Gol Penalti

Asnawi Mangkualam

Kemudian, rekor yang dicetak Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 soal gol penalti. Rekor itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam.

Diketahui, Timnas Indonesia mendapat hadiah penalti saat melawan Vietnam karena Rafael Struick dilanggar di kotak terlarang. Asnawi yang maju sebagai algojo sukses memainkan perannya dengan baik hingga berbuah gol.

“Gol Asnawi Mangkualam merupakan gol penalti pertama Indonesia di Piala Asia,” tulis Instagram @timnas.indonesia.

Halaman:
1 2
      
