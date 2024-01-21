Penyebab Jepang Bisa Kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Diungkap Takefusa Kubo

Timnas Jepang bisa kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

PEMAIN Real Sociedad, Takefusa Kubo, menilai Jepang bisa kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Karena itu, ia meminta Kaoru Mitoma dan kawan-kawan untuk fokus menghadapi Timnas Indonesia dan tidak berpikir laga selanjutnya.

Jepang datang ke Piala Asia 2023 dengan catatan impresif, yakni memenangkan 11 pertandingan beruntun. Dalam perjalanannya, skuad asuhan Hajime Moriyasu itu sempat menghajar Jerman 4-1, Turki 4-2, hingga mempermalukan Thailand dan Suriah 5-0.

(Timnas Jepang di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak. (Foto: REUTERS)

Ketika tampil di turnamen sebenarnya, performa Jepang tak terlalu impresif. Jepang kebobolan dua gol meski akhirnya menang 4-2 atas Vietnam di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Minggu 14 Januari 2024 malam WIB.

Kejutan terjadi di matchday kedua. Dihadapkan dengan Irak, Jepang tumbang 1-2! Kekalahan ini membuat posisi Jepang terjepit. Jepang dipastikan gagal menjadi juara grup karena kalah head-to-head dari Irak.

Paling bagus di fase grup Jepang hanya akan finis sebagai runner-up. Status itu bisa didapat Jepang jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia.

Namun, lawan berat sudah menanti Jepang di 16 besar Piala Asia 2023 jika finis sebagai runner-up Grup D. Jepang bakal bersua juara Grup E yang kemungkinan ditempati tim kuat Korea Selatan.