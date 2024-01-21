Media Malaysia Menghilang Setelah Hina Timnas Indonesia, Sempat Minta Maaf ke Suporter Skuad Garuda!

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

MEDIA Malaysia, Malaya Goal, menghilang setelah menghina Timnas Indonesia di akun media sosial Instagram mereka, @malayagoal. Penyebab Malaya Goal menghilang setelah mendapat report dari pencinta sepakbola Tanah Air yang terpancing dengan unggahan akun tersebut.

Sebelumnya, Malaya Goal melalui akun @malayagoal meledek Timnas Indonesia yang kalah terus-menerus jelang Piala Asia 2023. Akun tersebut memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol di Piala Asia 2023.

(Media Malaysia mengejek Timnas Indonesia)

“Jika memandang secara realistis, Indonesia tidak akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menjadi lumbung gol di fase grup. Mungkin Indonesia main di Piala Asia hanya sekadar memberi hiburan di saat pemain bosan berlatih dan bermain di matchday,” tulis Malaya Goal, sembari menampilkan hasil laga uji coba Iran vs Timnas Indonesia yang berakhir 5-0, Okezone mengutip dari @futbollindonesiaa.

Di saat bersamaan, akun ini menuji Malaysia yang memiliki sederet hasil positif di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Mereka pun optimistis skuad Harimau Malaya –julukan Malaya– berjaya di ajang empat tahunan tersebut.

“Hanya pasukan Malaysia saja dari ASEAN bisa mengimbangi tim-tim kuat. Terus maju Harimau Malaya. Bakal jadi King ASEAN di dunia nyata bukan di dunia maya,” lanjut media tersebut.

Namun, fakta di lapangan bertolak belakang. Timnas Indonesia menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam WIB.