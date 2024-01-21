Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Komentator Malaysia Takjub Lihat Skuad Muda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Dibandingkan dengan Timnas Malaysia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |17:44 WIB
Komentator Malaysia Takjub Lihat Skuad Muda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Dibandingkan dengan Timnas Malaysia!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
KOMENTATOR Malaysia takjub lihat skuad muda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan, komentator Malaysia itu sampai membandingkan kekuatan Timnas Indonesia dengan Timnas Malaysia di Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia memang diisi oleh banyak pemain muda dalam mentas di Piala Asia 2023. Bahkan, pasukan asuhan Shin Tae-yong menjadi skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia pemain 22,5 tahun.

Komentator Malaysia

Sejumlah pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023 bahkan diketahui berusia di bawah 20 tahun. Di antaranya, ada Marselino Ferdinan dan Hokky Caraka.

Dengan skuad yang muda, Timnas Indonesia terbukti bisa bersaing dengan lawan-lawan kuat. Di laga perdana Grup D Piala Asia 2023, skuad Garuda sukses membuat Irak kerepotan. Sempat menahan imbang 1-1, Timnas Indonesia akhirnya menelan kekalahan dengan skor 1-3.

Kemudian, di laga kedua Grup D yang digelar pada Jumat 19 Januari 2024, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam. Laga dimenangkan dengan skor 1-0 berkat gol penalti Asnawi Mangkualam.

Kemenangan itu telah membuat Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya kini, skuad Garuda bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup D, dengan koleksi poin sama seperti Jepang, yang ada di urutan kedua. Kedua tim itu hanya terpaut selisih gol.

Mendapati hal ini, komentator sepakbola Malaysia, Stanley Bernard, pun memberi sorotan. Dia tampak takjub melihat kekuatan Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain muda.

"Contoh saja, kita saling membandingkan Indonesia. Rata-rata usia 23,6 tahun, salah satu yang termuda di Piala Asia. Semalam menang 1-0 atas Vietnam, tiga poin,” ujar Bernard dilansir dari akun Instagram Astro Arena, Minggu (21/1/2024).

“Kita melihat pendekatan mereka sepanjang 90 menit. Pertandingan pertama mereka kalah, kemudian di pertandingan kedua mereka bangkit," lanjutnya.

"Konsistensi dari menit pertama sampai menit 90. Kita tidak membandingkan dengan Jepang, Korea Selatan, Yordania. Kita membandingkan dengan Negeri Jiran yang kerap kita temui. Dua atau tiga tahun lalu kita menang lawan mereka, baru-baru ini dua tahun lalu kita kalah. Tapi di Piala Asia, mereka meraih tiga angka atas Vietnam yang bisa dikata lebih tinggi di Asia Tenggara," jelas Bernard.

