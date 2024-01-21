Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Hokky Caraka Pede Garuda Bisa Imbangi Permainan Samurai Biru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |11:21 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Hokky Caraka <i>Pede</i> Garuda Bisa Imbangi Permainan Samurai Biru
Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Hokky Caraka, percaya diri skuad Garuda mampu mengimbangi permainan Jepang saat kedua tim berjumpa di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Sebab menurut Hokky, para pemain Timnas Indonesia sudah mempelajari sebaik mungkin gaya permainan Jepang untuk bisa memahmi permainan mereka.

Sebelumnya, Timnas Indonesia bangkit dari kekalahan 1-3 melawan Irak dalam laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 dengan mengalahkan Vietnam pada pertandingan berikutnya, Jumat, 19 Januari 2023 lalu. Dalam laga melawan Vietnam itu, Garuda menang tipis 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam.

Hasil positif itu pun membuat Jordi Amat dan kolega naik ke peringkat tiga klasemen sementara Grup D dengan raihan tiga poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Jepang, yang unggul selisih gol di peringkat dua serta berjarak tiga poin dari sang pemuncak klasemen, Irak.

Kondisi itu membuat Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 baik sebagai runner up grup ataupun jalur peringkat tiga terbaik. Alhasil, laga melawan Samurai Biru -julukan Jepang- bakal jadi penentu nasib tim arahan Shin Tae Yong itu.

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Hokky pun sadar bahwa Takumi Minamino dkk bukanlah lawan yang mudah. Namun, dia tetap optimis Skuad Garuda bakal bisa mengimbangi mereka setelah melihat performa yang ditampilkan sang lawan saat menang 3-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak.

Halaman:
1 2
      
