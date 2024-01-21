Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Singgung Shin Tae-yong Setelah Timnas Vietnam Kalah: STY Saja Tak Dipecat, Kenapa Philippe Troussier Harus Ditendang?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |11:13 WIB
Media Vietnam Singgung Shin Tae-yong Setelah Timnas Vietnam Kalah: STY Saja Tak Dipecat, Kenapa Philippe Troussier Harus Ditendang?
Media Vietnam singgung Shin Tae-yong setelah Timnas Vietnam kalah di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Vienam, Soha, mendukung Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) untuk mempertahankan sang pelatih, Philippe Troussier. Soha menilai ada baiknya VFF mencontoh PSSI yang setia kepada Shin Tae-yong.

Meskipun Shin Tae-yong belum memberikan trofi kepada Timnas Indonesia, PSSI tetap percaya proses yang ditunjukkan juru taktik asal Korea Selatan itu kepada skuad Garuda. Alhasil, pelan-pelan Shin Tae-yong memperbaiki kualitas permainan Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong pelan-pelan mendongkrak performa Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Hasilnya pun positif. Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, turnamen yang 16 tahun terakhir tidak diikuti skuad Garuda.

Shin Tae-yong juga mengantarkan Timnas Indonesia meraih kemenangan di Piala Asia 2023. Bersua Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menang 1-0.

Kemenangan itu mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda ke peringkat 142 dunia. Posisi itu naik 34 anak tangga ketimbang saat Shin Tae-yong pertama kali membesut Timnas Indonesia pada Desember 2019.

“Opini publik bereaksi keras dan meminta memecat pelatih Troussier. Banyak yang bertanya kenapa Troussier tidak memainkan personel berpengalaman saat dihadapkan dengan Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat.

