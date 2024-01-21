2 Negara Penghuni Pot 4 yang Menang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Berikut 2 negara penghuni pot 4 yang menang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 2 negara penghuni pot 4 yang menang di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Sebelum drawing Piala Asia 2023 dilaksanakan pada 11 Mei 2023, AFC membagi 24 negara peserta ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan enam negara.

Seperti biasa, pot-pot kecil seperti pot 1 dan 2 berisikan tim unggulan. Sementara itu, pot 3 dan 4 dihuni tim-tim yang menengah ke bawah. Penentuan penghuni pot ini berdasarkan ranking FIFA edisi Maret 2023.

(Timnas Indonesia ditempatkan di pot 4 drawing Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Hasilnya, Timnas Indonesia menempati pot 4 alias berada di pot paling buncit. Timnas Indonesia berada di pot 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia dan Hong Kong.

Dalam hasil drawing yang dilakukan, Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang (pot 1), Irak (pot 2) dan Vietnam (pot 3). Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah negara-negara penghuni pot 4 bersaing di Piala Asia 2023?

Hingga Piala Asia 2023 memasuki matchday kedua, baru ada dua negara penghuni pot 4 yang meraih kemenangan. Tim-tim ini pun berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Jika mendapatkan satu angka tambahan saja di laga terakhir fase grup, negara-negara ini bakal melaju ke fase gugur. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?