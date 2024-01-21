Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara Penghuni Pot 4 yang Menang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |10:35 WIB
2 Negara Penghuni Pot 4 yang Menang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Berikut 2 negara penghuni pot 4 yang menang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 2 negara penghuni pot 4 yang menang di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Sebelum drawing Piala Asia 2023 dilaksanakan pada 11 Mei 2023, AFC membagi 24 negara peserta ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan enam negara.

Seperti biasa, pot-pot kecil seperti pot 1 dan 2 berisikan tim unggulan. Sementara itu, pot 3 dan 4 dihuni tim-tim yang menengah ke bawah. Penentuan penghuni pot ini berdasarkan ranking FIFA edisi Maret 2023.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia ditempatkan di pot 4 drawing Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Hasilnya, Timnas Indonesia menempati pot 4 alias berada di pot paling buncit. Timnas Indonesia berada di pot 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia dan Hong Kong.

Dalam hasil drawing yang dilakukan, Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang (pot 1), Irak (pot 2) dan Vietnam (pot 3). Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah negara-negara penghuni pot 4 bersaing di Piala Asia 2023?

Hingga Piala Asia 2023 memasuki matchday kedua, baru ada dua negara penghuni pot 4 yang meraih kemenangan. Tim-tim ini pun berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Jika mendapatkan satu angka tambahan saja di laga terakhir fase grup, negara-negara ini bakal melaju ke fase gugur. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639371/timnas-futsal-indonesia-gulung-australia-hector-souto-belum-puas-dengan-performa-skuad-garuda-vnw.webp
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia, Hector Souto Belum Puas dengan Performa Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Thailand dan Malaysia Turun Full Team di SEA Games 2025? Alwi Farhan Santai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement