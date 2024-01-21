Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Sudah Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Tim Tuan Rumah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |08:11 WIB
4 Negara yang Sudah Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023.
4 Negara yang Sudah Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 4 negara yang sudah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Keempat negara itu mengunci tiket ke babak 16 besar usai meraih kemenangan kedua di matchday kedua fase grup.

Tim Nasional (Timnas) Indonesia sendiri sejauh ini belum berhasil mengamankan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Garuda akan memperjuangkan tiket tersebut dalam pertandingan pamungkas Grup D saat melawan Jepang pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Tak seperti Timnas Indonesia dan tim lain yang masih berjuang untuk lolos ke 16 besar, sudah ada empat tim yang saat ini sudah agak santai karena sudah memastikan diri selamat dari fase grup. Lantas siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 4 Negara yang Sudah Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023:

4. Irak

Timnas Irak vs Jepang

Timnas Irak memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 usai menang atas Jepang di matchday kedua Grup D pada 19 Januari 2024 lalu. Secara luar biasa, Irak yang sudah menang 3-1 atas Timnas Indonesia mampu membungkam Jepang dengan skor tipis 2-1.

Padahal Jepang adalah tim yang diunggulkan untuk menjadi juara. Namun, lewat permainan apik Irak, Jepang justru dibuat kesulitan hingga kalah.

Irak pun sudah mengoleksi 6 poin dan jumlah tersebut cukup untuk membuat mereka memastikan diri menjadi juara Grup D tanpa perlu hasil matchday ketiga. Selanjutnya, Irak akan melawan peringkat ketiga dari Grup B/E/F.

