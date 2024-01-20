Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Heroik Timnas Irak, Negara Non Unggulan Ini Pernah Juara Piala Asia 2007 di Stadion GBK Jakarta

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |12:34 WIB
Kisah Heroik Timnas Irak, Negara Non Unggulan Ini Pernah Juara Piala Asia 2007 di Stadion GBK Jakarta
Momen Timnas Iran juara Piala Asia 2007. (Foto: FIFA)
A
A
A

KISAH heroik Timnas Irak, negara non unggulan yang pernah menjadi juara Piala Asia 2007 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) patut menjadi inspirasi. Ya, kejadian bersejarah itu dapat menjadi contoh bagi Timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tengah berlaga di ajang Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Adapun Indonesia berada di Grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat komposisi tersebut, jelas anak asuh Shin Tae-yong tidak diunggulkan, bahkan untuk lolos babak fase grup.

Meski begitu, apapun bisa terjadi di dalam sepakbola. Contohnya, pada Piala Asia 2007 lalu, Timnas Irak yang tidak diunggulkan juga pernah lolos dari grup neraka dan bahkan keluar sebagai juara.

Ya, Piala Asia 2007 pada waktu itu digelar di empat negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kala itu, Timnas Irak yang dilatih oleh pelatih asal Portugal, Jorvan Vieira bergabung di Grup A bersama Thailand, Oman, dan Australia.

Irak menjadi tim yang kurang diunggulkan. Mereka bahkan hanya mamu mencuri satu poin di laga pembuka setelah imbanng melawan tuan rumah, Thailand dengan skor 1-1.

Timnas Irak saat juara Piala Asia 2007 (AFC)

Namun di laga kedua, Irak dengan mengejutkan mempu mengalahkan Australia yang sangat diunggulkan dengan skor mencolok, 3-1. Dan di laga terakhir, pasukan Singa Mesopotamia memastikan diri menjadi juara Grup A dengan meraih hasil imbang atas Oman dengan skor 0-0.

Memasuki babak perempat final, Irak kembali harus bertemu tim tuan rumah lainnya, Vietnam. Berkaca dari pertandingan kontra Thailand, Irak diprediksi akan kesulitan. Namun hasil pertandingan berkata lain. Irak mampu menang 2-0 berkat brace dari sang kapten, Younis Mahmoud.

