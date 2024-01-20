Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipulangkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023, Pemain Vietnam Ini Menangis Tersedu-sedu

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |10:34 WIB
Dipulangkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023, Pemain Vietnam Ini Menangis Tersedu-sedu
Timnas Vietnam disingkirkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023 usai kalah 0-1. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Vietnam disingkirkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023 usai kalah 0-1. Kegagalan Vietnam lolos ke 16 besar pun membuat penggawa Vietnam, Bui Hoang Viet Anh tak kuasa menangis tangis.

Ya, Vietnam tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) malam WIB. Gol tunggal skuad Garuda dicetak lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam di menit ke-42.

Hasil tersebut membawa Timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen Grup D, memiliki poin yang sama dengan Jepang yakni 3 angka. Hasil itu sekaligus membuat Garuda mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan melawan rival Asia Tenggara tersebut.

Kini, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Berbeda nasib, The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- justru harus tersingkir lebih awal meski masih menyisakan satu laga sisa kontra Irak.

Bui Hoang Viet Anh vs Sandy Walsh

Setelah tahu Vietnam resmi tersingkir dari Piala Asia 2023, Bui Hoang Viet Anh pun menangis tersedu-sedu. Pemain berusia 25 tahun itu tak kuasa menahan air matanya setelah Vietnam gagal mencetak gol penyeimbang meski sudah berusaha keras.

“Perasaan saya saat ini sangat sedih dan menyesal karena tim bermain bagus di babak kedua tetapi gol tidak kunjung tercipta," tutur Bui Hoang Viet Anh sambil menangis setelah pertandingan, dikutip dari Soha Vn, Sabtu (20/1/2024).

Halaman:
1 2
      
