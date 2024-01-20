Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Laga Penentu, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan penentuan yang disiarkan secara live di RCTI itu akan berlangsung di Al Thumama, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Ya, laga Timnas Indonesia vs Jepang bisa dikatakan menjadi penentuan nasib kedua tim di Grup D. Sebab saat ini keduanya sama-sama memiliki 3 poin usai hasil di matchday kedua.

Jepang menempati posisi kedua dengan 3 poin usai tumbang 1-2 dari Irak di matchday kedua. Sedangkan Garuda berada di peringkat ketiga dengan 3 poin setelah memastikan kemenangan 1-0 atas Vietnam.

Dari hasil matchday kedua itu, Irak memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan status juara Grup D. Sedangkan Vietnam yang gagal meraih poin sama sekali di dua laga Grup D pun memastikan diri tersingkir dari Piala Asia 2023.

Jadi, kini satu tiket jalur peringkat dua terbaik di Grup D akan diperebutkan Timnas Indonesia vs Jepang. Siapapun yang menang akan menemani Irak ke 16 besar dengan status runner-up Grup D.

Sedangkan yang kalah, maka tim tersebut masih berpotensi lolos ke 16 besar dengan harapan menjadi empat tim peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023. Jadi, yang kalah bergantung dengan hasil dari grup lainnya untuk bisa ikut lolos ke 16 besar.

Lantas bagaimana jika laga Timnas Indonesia vs Jepang berakhir imbang? Jika skenario itu tercipta, maka tim berjuluk Samurai Biru yang berhak menemani Irak untuk menjadi dua tim teratas di Grup D.