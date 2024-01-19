Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023: Langsung Naik 5 Posisi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:30 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023: Langsung Naik 5 Posisi!
Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dan Vietnam bersua di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Duhail, Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Gol kemenangan Timnas Indonesia diciptakan Asnawi Mangkualam via titik putih pada menit 42.

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023

(Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi tiga Grup D Piala Asia 2023 dengan koleksi tiga angka. Raihan tiga angka milik Timnas Indonesia terpaut tiga poin dari Irak di puncak klasemen Grup D.

Sementara dengan Jepang di posisi dua Grup D, perolehan angka Timnas Indonesia sama persis. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol dari Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -1.

Selain naik posisi di klasemen Grup D, Timnas Indonesia juga mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Tak tanggung-tanggung berkat kemenangan atas Vietnam yang menempati peringkat 94 dunia, Timnas Indonesia langsung naik 5 posisi!

Menurut perhitungan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 23,26 poin. Alhasil, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini adalah 1,076.91 poin.

