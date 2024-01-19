Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia vs Vietnam Masih Tanpa Gol hingga Menit ke-30

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:57 WIB
Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia vs Vietnam Masih Tanpa Gol hingga Menit ke-30
Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023).

Memasuki menit ke-30, belum ada gol tercipta untuk kedua tim. Timnas Indonesia terus menggempur lini pertahanan Vietnam lewat aksi Rafael Struick yang tampil cukup baik di lini serang Skuad Garuda.

Sayang, beberapa peluang yang didapat belum berhasil menjadi gol. Skor kacamata pun masih bertahan sampai babak pertama selesai.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023

Halaman:
1 2
      
