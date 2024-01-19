Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang Pernah Bobol Gawang Vietnam, Ini Dia Sosoknya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:37 WIB
Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang Pernah Bobol Gawang Vietnam, Ini Dia Sosoknya!
Marselino Ferdinan, satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang pernah bobol gawang Vietnam. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SATU-satunya pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang pernah membobol gawang Vietnam di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Laga ini penting bagi Timnas Indonesia. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023.

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan berpengalaman membobol gawang Timnas Vietnam. (Foto: REUTERS)

Namun, dari 26 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, hanya ada satu pemain yang pernah membobol gawang Vietnam (di semua kelompok umur). Pemain yang dimaksud adalah Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan pernah membobol gawang Vietnam di dua kelompok umur berbeda, yakni U-16 dan U-20. Momen pertama tersaji di Piala AFF U-16 2019. Saat itu, Timnas Indonesia U-16 asuhan Bima Sakti menang 2-0 atas Vietnam U-16 dan Marselino Ferdinan mencetak satu gol. Gelandang 19 tahun ini kembali mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-20 menang 3-2 atas Vietnam U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Kesimpulannya, tiap kali Marselino Ferdinan mencetak gol, Timnas Indonesia selalu menang atas Vietnam. Jadi sekarang harapannya di laga nanti malam, Marselino Ferdinan kembali mencetak gol sehingga Timnas Indonesia menang atas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
