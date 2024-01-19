Timnas Indonesia vs Vietnam, Philippe Troussier Ingin The Golden Stars Dominasi Penguasaan Bola

DOHA - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, meminta anak asuhnya mendominasi penguasaan bola saat menghadapi Timnas Indonesia pada matchday dua Grup D Piala Asia 2023. Hal itu perlu dilakukan agar meraih kemenangan.

Vietnam akan bersua Indonesia di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Pertandingan itu akan menjadi krusial bagi kedua tim yang kalah pada laga pertama fase grup. Diketahui, Timnas Indonesia disikat Timnas Irak (1-3), sedangkan Vietnam harus mengakui kekuatan Timnas Jepang (2-4) pada laga perdana turnamen ini.

BACA JUGA: Timnas Indonesia Optimis Raih Kemenangan Atas Vietnam di Piala Asia 2023

Belajar dari kekalahan dari Jepang, Troussier mengatakan sudah paham dengan bahaya kehilangan dominasi penguasaan bola. Oleh karena itu, pelatih asal Prancis tersebut ingin Timnas Vietnam mendominasi penguasaan bola saat melawan Indonesia.

“Kekalahan Vietnam dari Jepang bukanlah sebuah kejutan, pasalnya ranking FIFA dan perbedaan level kedua tim terlalu berbeda. Sebelum pertandingan, kami memahami akan sangat berbahaya membiarkan Jepang memiliki banyak waktu untuk menguasai bola,” kata Troussier dikutip dari The Thao 247, Jumat (19/1/2024).