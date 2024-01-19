Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Malam Ini: Laga Hidup Mati, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga hidup mati Timnas Indonesia yang akan digelar di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB itu akan disiarkan secara live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Piala Asia 2023. Di matchday kedua Grup D, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Vietnam.

Laga ini jadi hidup dan mati bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, kini skuad Garuda masih bertengger di dasar klasemen sementara Grup D dengan 0 poin.

Di laga perdana Piala Asia 2023, Ivar Jenner cs harus menelan kekalahan 1-3 dari Irak. Dengan begitu, kemenangan wajib diraih jika Timnas Indonesia ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Tetapi, hal itu dipastikan takkan berjalan mudah. Sebab, Timnas Indonesia akan menantang salah satu tim kuat dari Asia Tenggara, Vietnam. Di laga perdana, Vietnam sendiri berhasil memberi perlawanan sengit ke Jepang, meski akhirnya kalah dengan skor 2-4.