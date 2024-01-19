Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pembangunan Training Center Timnas Indonesia Berjalan 20 Persen, Erick Thohir Senang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |01:00 WIB
Pembangunan Training Center Timnas Indonesia Berjalan 20 Persen, Erick Thohir Senang
Presiden Jokowi bersama Ketum PSSI Erick Thohir pantau pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN. (Foto: PSSI)
KALIMANTAN TIMUR - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, sedang gembira karena pembangunan training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah berjalan 20 persen. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah dan FIFA Forward yang sangat mendukung upaya PSSI untuk memperbaiki sepakbola Indonesia.

Erick Thohir pun mengatakan pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei 2024. Hal itu agar TC itu dapat segera digunakan untuk kepentingan Timnas Indonesia.

"Tadi Pak Presiden menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan TC PSSI Tahap 1 yang telah mencapai 20 persen," kata Erick Thohir dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (19/1/2024).

"Ini menunjukkan komitmen PSSI dan Adhi Karya dalam mempercepat pembangunan TC. Ini juga bagian dari transformasi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik," tambahnya.

Presiden Jokowi bersama Ketum PSSI Erick Thohir pantau pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN

Pembangunan TC PSSI adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Sebab, di sana akan hadir fasilitas kelas dunia dengan memaksimalkan dana hibah dari FIFA Forward senilai US$1,25 juta atau setara dengan Rp19,2 miliar.

Telusuri berita bola lainnya
