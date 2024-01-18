Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ultimatum Erick Thohir Untuk Pemain Timnas Indonesia Jelang Hadapi Vietnam: Kalau Loyo Pulang Saja

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |19:31 WIB
Ultimatum Erick Thohir Untuk Pemain Timnas Indonesia Jelang Hadapi Vietnam: Kalau Loyo Pulang Saja
Erick Thohir bakar semangat para pemain Timnas Indonesia jelang hadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi peringatan kepada para pemain Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Erick ingin Skuad Garuda tampil habis-habisan di laga tersebut guna meraih kemenangan.

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB. Ini menjadi laga yang penting bagi Skuad Garuda untuk meraih kemenangan setelah tumbang 1-3 dari Irak di laga perdana.

Erick mengakui kalah sebenarnya Timnas Indonesia diharapkan bisa menahan imbang Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak. Pasalnya, tim polesan Shin Tae-yong itu diharapkan bisa mengoleksi empat poin.

“Kemarin meleset target kita. Yang kita harapkan bisa draw, ternyata kita kalah. Mencari empat poin berikutnya ini memang harus maksimal. Apakah lawan Vietnam, apakah lawan Jepang, harus dicari,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (18/1/2024).

Kendati tidak sesuai dengan target, Erick tidak ingin hal itu membuat para pemain Timnas Indonesia pesimistis. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu ingin Marselino Ferdinan cs bermain melawan Vietnam dengan jiwa patriotik

“Saya tidak mau juga karena satu target meleset kita jadi tim yang tidak optimis. Saya melihat banyak sekali tim-tim negara lain yang punya jiwa patriotik. Ini yang saya harapkan juga tim nasional kita harus bisa tidak kalah patriotiknya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
