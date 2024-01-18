Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Timnas Indonesia Dirugikan VAR, Kali Ini Pemain China yang Jadi Korban Keganasan Piala Asia 2023: Kena Tendang tapi Lawan Tak Dihukum!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |17:42 WIB
Timnas Indonesia dirugikan VAR di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
SETELAH Timnas Indonesia dirugikan Video Asistant Referee (VAR), kali ini pemain China yang menjadi korban keganasan Piala Asia 2023. Sekadar diketahui, VAR menjadi sorotan setelah Piala Asia 2023 memasuki matchday kedua.

VAR dinilai tidak bekerja alias menganggur. Momen pertama VAR dinilai seperti itu saat teknologi ini mengesahkan gol kedua Irak ke gawang Timnas Indonesia di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Mohanad Ali jelas berada dalam posisi offside

(Mohanad Ali jelas berada dalam posisi offside)

Saat itu, wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantashev mengesahkan gol kedua Irak yang jelas-jelas dalam tayangan ulang terlihat ada pemain Irak yang terjebak offside. Wasit sejatinya sudah berkomunikasi dengan petugas VAR untuk memastikan apakah gol yang dibuat Osama Rashid berbau offside atau tidak.

Namun, petugas VAR yang berasal dari Qatar dan Thailand mengesahkan gol kedua Irak. Momen kedua VAR dinilai tidak becus terjadi di matchday kedua Grup A Piala Asia 2023 yang mempertemukan Lebanon vs China pada Rabu, 17 Januari 2024 malam WIB.

Saat itu, pemain belakang Timnas Lebanon Khalil Kamis bertingkah brutal dengan mengangkat kaki terlalu tinggi ke arah gelandang Timnas China, Dai Wai-tsun. Akibatnya, kaki Khalil Kamis mendarat tepat ke wajah Dai Wai-tsun.

Wajah Dai Wai-tsun pun terlihat ada bekas luka. Namun, wasit asal Korea Selatan yang bertugas, Ko Hyung-jin, sama sekali tidak melihat VAR untuk melihat lebih jelas insiden tersebut.

Momen pemain Lebanon tendang wajah pemain China

(Foto: Momen pemain Lebanon tendang wajah pemain China. Instagram/Garudafansbook)

