HOME BOLA LIGA INDONESIA

Senang Bali United Ikut International Cup 2024, Stefano Cugurra: Bagus Sebelum Lawan Persik Kediri di Liga 1 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:13 WIB
Senang Bali United Ikut International Cup 2024, Stefano Cugurra: Bagus Sebelum Lawan Persik Kediri di Liga 1 2023-2024
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
GIANYAR - Bali United dipastikan mengikuti turnamen International Cup 2024 yang berlangsung di Vietnam. Kabar baik itu pun disambut dengan gembira oleh pelatih Stefano Cugurra, karena menurutnya turnamen internasional tersebut bisa jadi ajang pemanasan bagi Bali United sebelum tampil melawan Persik Kediri di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Bali United mendapatkan undangan untuk tampil di Internasional Cup, yakni BID V Cup di Hanoi yang diselenggarakan oleh Hana Bank, Vietnam. Serdadu Tridatu pun akan menghadapi Korea Selatan dan dua tim Vietnam.

Ajang tersebut dijadwalkan pada 23 hingga 27 Januari 2024 di Stadion Hang Day, Hanoi, Vietnam. Sementara di laga perdana, Bali United akan melawan Daejeon Hana Citizen (Korea Selatan).

Jika berhasil mengalahkan Daejeon Hana Citizen, Bali United akan berpotensi melawan pemenang dari Hanoi FC atau Cong An Ha Noi FC. Stefano Cugurra pun menjelaskan dampak positif dari turnamen Internasional Cup.

Bali United

Stefano Cugurra mengatakan Internasional Cup menjadi hal bagus untuk Bali United, karena sebelum melawan Persik Kediri bisa menggelar laga uji coba. Ia juga menjelaskan pemainnya juga mendapatkan pengalaman berharga dengan bertanding di luar negri.

“Buat tim ini sangat bagus karena punya uji coba sebelum melawan Persik Kediri di Liga 1. Apalagi bermain di luar negeri lebih bagus untuk punya pengalaman lebih buat pemain," kata Stefano Cugurra dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (18/1/2024).

Selain itu, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengatakan Daejeon Hana Citizen serta anoi FC dan Cong An Ha Noi FC bukanlah tim sembarangan, karena memiliki pemain dengan fisik hingga teknik lebih bagus. Ia menjelaskan Bali United juga akan lebih siap untuk tampil di putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
