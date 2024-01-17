Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023, Rizky Ridho: Walau Berat, Kami Harus Menatap Laga Selanjutnya!

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menatap laga melawan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Meski disadarinya bakal berjalan berat, Rizky Ridho memastikan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan kekalahan Timnas Indonesia atas Irak di matchday perdana Grup D memang menjadi catatan buruk. Namun, kekalahan itu tidak membuat semangat timnya menurut untuk laga selanjutnya.

"Walau berat, kami harus menatap laga selanjutnya," kata Rizky Ridho, dilansir dari laman Persija, Rabu (17/1/2024).

“Kami sempat menyamakan kedudukan, namun hasil akhir yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan kami semua,” lanjutnya.