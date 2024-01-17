Media Vietnam Bongkar Alasan Timnas Indonesia Berpotensi Permalukan Vietnam di Piala Asia 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, membongkar alasan bahwa Timnas Indonesia berpotensi mempermalukan Timnas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. The Thao 247 mengatakan jika lengah sedikit saja, Timnas Indonesia bakal menghukum Vietnam sekaligus menumbangkan mereka.

Laga yang digelar dua hari lagi ini merupakan pertandingan hidup mati bagi Timnas Indonesia dan Vietnam. Hal itu karena mereka kompak kalah di matchday pertama Grup F Piala Asia 2023.

Secara rekor pertemuan, Timnas Vietnam unggul dalam lima laga terakhir melawan Timnas Indonesia. The Golden Star –julukan Vietnam– belum pernah kalah dengan rincian tiga kemenangan dan dua kali imbang.

Meski begitu, The Thao 247 memperingatkan anak asuh Philippe Troussier untuk waspada. Sebab, Timnas Indonesia merupakan lawan yang sulit ditaklukkan kendati Vietnam lebih unggul secara statistik dalam beberapa pertemuan terakhir.

“Faktanya, dalam beberapa waktu terakhir, meski masih meraih kemenangan, pertandingan melawan Indonesia jauh lebih sulit dari sebelumnya. Timnas Vietnam kerap bermain imbang atau harus mengandalkan individu-individu cerdas untuk mengalahkan Indonesia, Tim Vietnam tidak bisa menguasai pertandingan sepenuhnya,” tulis The Thao 247 dalam artikel yang merka buat, Rabu (17/1/2024).

“Dari segi performa dan penampilan terkini, Timnas Indonesia dinilai sedikit lebih rendah dibandingkan Vietnam, namun bukan berarti mereka kurang berbahaya,” sambung tulisan tersebut.