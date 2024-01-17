Kisah Ketulusan Elkan Baggott yang Ngaku Ingin Fasih Berbahasa Indonesia di Hadapan Media Inggris

KISAH ketulusan Elkan Baggott yang ngaku ingin fasih berbahasa Indonesia di hadapan media Inggris akan diulas Okezone. Elkan Baggott baru-baru ini menjalani wawancara eksklusif dengan media asal Inggris, BBC.

Dalam wawancara tersebut, Elkan Baggott bercerita tentang dirinya yang tak pernah membuka Instagram di hari pertandingan, hingga dukungan masif dari keluarganya saat memilih kewarganegaraan Indonesia ketimbang Inggris.

Tak heran Elkan Baggott memilih Indonesia ketimbang Inggris. Selain karena faktor sang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, Elkan Baggott juga sempat lama tinggal di Indonesia sewaktu kecil.

Karena itu, Elkan Baggott bisa sedikit-sedikit berbahasa Indonesia. Namun, bek 21 tahun itu paham kualitas bahasa Indonesia-nya masih jauh dari kata baik.

Di hadapan jurnalis BBC, Elkan Baggott berharap bisa lancar berbahasa Indonesia. Ia mengaku akan fokus mempelajari bahasa yang sudah menjadi bahasa resmi di UNESCO tersebut.

“Saya bisa bicara sedikit Bahasa Indonesia. Saya paham beberapa frasa dan kata, dan juga bisa bicara sedikit-sedikit. Tapi ini adalah sesuatu yang ingin saya pelajari lebih lanjut supaya bisa lebih lancar dan, suatu hari, bisa berbicara dengan fasih,” kata Elkan Baggott mengutip dari BBC Indonesia.