Kisah Keluarga Elkan Baggott yang Bangga Lihat sang Sepupu Masuk TV di Inggris karena Perkuat Timnas Indonesia

KISAH keluarga Elkan Baggott yang bangga melihat sang sepupu masuk TV di Inggris karena memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Elkan Baggott merupakan pesepakbola berdarah Inggris dari sang ayah dan ibu (Indonesia).

Di usia 19 tahun atau pada 2021, Elkan Baggott memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan tak harus menjalani proses naturalisasi. Elkan Baggott sendiri sejak 2020 sudah memperkuat Timnas Indonesia.

(Elkan Baggott saat memperkuat Timnas Indonesia U-19 pada 2020. (Foto: PSSI)

Awalnya, ia memperkuat Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia (akhirnya batal karena Covid-19). Setelah itu Elkan Baggott langsung dipromosikan ke tim senior.

Ia menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat bersua Afghanistan pada 16 November 2021. Saat itu, Elkan Baggott bermain 70 menit dan skor sama kuat 0-0.

Elkan Baggott ditarik keluar pada menit 70 karena mengalami cedera. Beberapa menit berselang, gawang Timnas Indonesia kebobolan dan akhirnya kalah 0-1.

Saat menjalani debut itu, Elkan Baggott mengatakan sepupunya yang tinggal di Inggris menyaksikan permainannya di televisi. Bahkan sang sepupu menyaksikannya bersama orang lain di salah satu bar yang ada di Inggris.