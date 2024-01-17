Top Skor Liga 1 Optimistis Timnas Indonesia Berbicara Banyak di Piala Asia 2023

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Gustavo Almeida, menyatakan optimistis Timnas Indonesia dapat berprestasi pada Piala Asia 2023. Sebab, apa pun bisa terjadi di sepakbola.

Skuad Garuda baru saja kalah 1-3 dari Timnas Irak pada laga pembuka Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Ke depan, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Vietnam dan Timnas Jepang.

Almeida mengatakan dalam sepakbola terkadang bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas saja, tetapi juga faktor keberuntungan. Ia yakin Timnas Indonesia akan lebih baik dalam laga selanjutnya.

"Kita semua tahu bagaimana Maroko bisa mencapai semifinal di Piala Dunia 2022. Mereka bisa menang melawan tim-tim besar," papar Almeida, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (17/1/2024).

"Saya harap Indonesia selalu percaya untuk bisa menang setiap laga," imbuh striker asal Brasil itu.

Pencetak gol terbanyak sementara Liga 1 2023-2024 itu mengatakan, target Timnas Indonesia memang babak 16 besar, tetapi bukan tidak mungkin melaju lebih jauh. Terpenting, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berjuang sepenuh hati dalam setiap laga.