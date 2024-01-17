Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik di Matchday Pertama Piala Asia 2023: Peluang Timnas Indonesia Masih Terbuka!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |04:03 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik di Matchday Pertama Piala Asia 2023: Peluang Timnas Indonesia Masih Terbuka!
Peluang Timnas Indonesia finis di klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 masih terbuka lebar (Foto: Reutes/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara peringkat tiga terbaik di Matchday Pertama Piala Asia 2023. Sejauh ini, baru dua kesebelasan yang meraih poin di klasemen peringkat tiga terbaik.

Seperti diketahui, enam juara dan runner-up grup akan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Lalu, empat peringkat tiga terbaik dari enam grup yang ada, juga akan ikut serta di babak gugur.

Opening Ceremony Piala Asia 2023

Matchday pertama Piala Asia 2023 pun telah selesai dimainkan. Klasemen di semua grup sudah bisa terlihat seiring berakhirnya laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Oman di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, Rabu (17/1/2024) dini hari WIB.

Puncak klasemen sementara peringkat tiga terbaik dihuni oleh Timnas Uzbekistan di Grup B. Hal itu terjadi setelah The White Wolf bermain 0-0 dengan Timnas Suriah di laga pembuka.

Kemudian, posisi dua dihuni oleh Timnas Tajikistan dari Grup A. Sama seperti Uzbekistan, mereka meraup satu poin usai bermain 0-0 dengan Timnas China pada partai perdana!

Empat kesebelasan lain, yakni Timnas Oman (F), Timnas Vietnam (D), Timnas Bahrain (E), dan Timnas Hong Kong (C), masih sama-sama 0 poin. Bahkan, selain Oman, tiga tim lain punya selisih gol -2!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
