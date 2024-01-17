Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi vs Timnas Oman di Piala Asia 2023: The Green Falcons Menang Dramatis 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |02:38 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi vs Timnas Oman di Piala Asia 2023: <i>The Green Falcons</i> Menang Dramatis 2-1!
Timnas Arab Saudi menang dramatis 2-1 atas Timnas Oman pada laga pembuka Grup F Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Hasil Timnas Arab Saudi vs Timnas Oman di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, Rabu (17/1/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Green Falcons!

Oman lebih dulu unggul lewat penalti Salaah Al-Yahyaei (14'). Arab Saudi lalu membalas via gol Abdulrahman Ghareeb (78') dan sundulan Ali Al-Bulaihi (90+6')! Hasil ini membawa anak asuh Roberto Mancini memetik tiga angka perdana di Grup F Piala Asia 2023.

Timnas Arab Saudi vs Timnas Oman (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Tensi sedang diperlihatkan kedua kesebelasan sejak menit-menit awal. Tempo pertandingan juga berjalan lambat lantaran Oman dan Arab Saudi sama-sama berusaha sabar membongkar pertahanan lawan.

Menit 10, Oman mendapat hadiah penalti setelah Hassan Altambakti melanggar Muhsen Al-Ghassani di kotak terlarang. Al-Yahyaei yang maju sebagai algojo, menuntaskan tugasnya dengan baik di menit ke-14.

Kemasukan satu gol, Arab Saudi langsung bermain agresif. Tembakan Salem Al-Dawsari dari sudut sempit di menit ke-22 sempat mengancam tetapi bisa diselamatkan kiper Ibrahim Al-Mukhaini.

Peluang berikutnya datang dari tembakan kaki kiri Nasser Al-Dawsari di menit ke-32. Kali ini, bola menyamping tipis dari gawang Oman. Setelah itu, laga kembali berjalan datar sehingga skor 1-0 untuk Oman bertahan saat turun minum.

Lepas rehat, Arab Saudi kian gencar melancarkan serangan. Akan tetapi, hingga menit ke-75, tidak ada peluang berbahaya yang tercipta. Sebaliknya, Oman beberapa kali mengintip lewat serangan balasan.

Halaman:
1 2
      
