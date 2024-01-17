Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Diminta Pulang Kampung Lebih Cepat di Piala Asia 2023, Ini Penyebabnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:01 WIB
Timnas Malaysia Diminta Pulang Kampung Lebih Cepat di Piala Asia 2023, Ini Penyebabnya!
Timnas Malaysia diminta pulang kampung lebih cepat dari Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
A
A
A

TIMNAS Malaysia diminta pulang kampung lebih cepat di Piala Asia 2023. Seorang warganet asal Negeri Jiran menganggap Harimau Malaya masih belum layak bersaing di level Asia!

Seperti diketahui, Timnas Malaysia takluk 0-4 dari Timnas Yordania di laga pembuka Grup E Piala Asia 2023. Duel tersebut berlangsung di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar, Selasa 16 Januari 2024 dini hari WIB.

Mousa Al Taamari membawa Timnas Yordania memimpin 2-0 atas Timnas Malaysia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Kekalahan itu membuat langkah Malaysia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 semakin berat. Pasalnya, di dua laga mendatang, Arif Aiman dan kawan-kawan akan menghadapi Timnas Bahrain dan Timnas Korea Selatan!

Namun, bukan soal hasil 0-4 saja yang membuat masyarakat Negeri Jiran pesimistis. Permainan pragmatis dengan mengandalkan serangan balik ala pelatih Kim Pan-gon dirasa belum layak untuk bersaing di level Asia!

"Bila saya lihat dari pertandingan pertama Piala Asia, saya memang tidak berharap kepada skuad ini," tulis pengguna TikTok @fxqnxa, Rabu (17/1/2024).

"Sebab, kami maklum permainan direct football KPG (Kim Pan-gon) ini memang tidak mampu bersaing di level tinggi macam ini," sambungnya.

