HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Mantan Pesepakbola Legendaris yang Gagal Total Jadi Pelatih, Nomor 1 Dianggap Tuhan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:02 WIB
5 Mantan Pesepakbola Legendaris yang Gagal Total Jadi Pelatih, Nomor 1 Dianggap Tuhan!
Diego Maradona termasuk salah satu pesepakbola legendaris yang gagal total saat menjadi pelatih (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)
A
A
A

BERIKUT lima mantan pesepakbola legendaris yang gagal total jadi pelatih. Hal ini membuktikan pemain hebat belum tentu bisa menularkan ilmunya ke kursi pelatihan.

Menjadi pesepakbola dan pelatih adalah dua hal yang berbeda. Cukup banyak pesepakbola yang hebat saat masih aktif bermain, tetapi justru gagal total kala duduk di kursi pelatih.

Pep Guardiola juara Piala Dunia Antarklub dengan tiga klub berbeda (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Lalu, siapa saja lima mantan pesepakbola legendaris yang gagal total jadi pelatih? Simak ulasan berikut ini.

5 Mantan Pesepakbola Legendaris yang Gagal Total Jadi Pelatih

5. Sir Bobby Charlton

Sir Bobby Charlton

Legenda Manchester United ini sempat banting setir menjadi pelatih sebelum pensiun. Charlton direkrut Preston North End sebagai pelatih paruh waktu pada 1973. Sayangnya, klub itu terdegradasi di akhir musim.

Sang legenda kemudian pergi dari Preston pada awal musim 1975-1976 gara-gara berseteru dengan manajemen. Setelah itu, Charlton tak lagi menyentuh kursi kepelatihan hingga akhirnya ditunjuk menjadi Dewan Direksi Manchester United dan meninggal dunia pada 2023.

4. Ruud Gullit

Ruud Gullit

Legenda hidup sepakbola Belanda ini juga gagal ketika mencoba peruntungan sebagai pelatih. Walau begitu, karier awalnya sebagai pelatih merangkap pemain di Chelsea pada 1996 berbuah Piala FA setahun kemudian.

Gullitt kemudian dipecat pada 1998 dan sempat mengasuh Newcastle United, Feyenoord, LA Galaxy, dan Terek Grozny (Rusia). Kariernya tak secemerlang ketika menjadi pemain.

Halaman:
1 2 3
      
