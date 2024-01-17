Umpan Cantik Yakob Sayuri Bergelar World Class Assist di Piala Asia 2023, Mirip dengan Federico Valverde di Final Liga Champions

UMPAN cantik Yakob Sayuri bergelar World Class Assist di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Assist yang diberikan Yakob Sayuri hingga diteruskan menjadi gol oleh Marselino Ferdinan itu dinilai mirip dengan yang dilakukan Federico Valverde di final Liga Champions.

Ya, Yakob Sayuri mencuri perhatian besar kala mentas di laga Timnas Indonesia vs Irak dalam matchday perdana Grup D Piala Asia 2023. Laga itu digelar di Stadion Ahmed bin Ali, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga itu, Timnas Indonesia memang harus mendapat kekalahan dengan skor 1-3. Tetapi, aksi pasukan Shin Tae-yong tetap banjir pujian, utamanya penampilan Yakob Sayuri.

Yakob Sayuri memang berperan besar dalam terciptanya gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga itu. Dia sukses memberi assist ciamik pada menit ke-37. Kala itu, Yakob Sayuri awalnya mencoba melakukan penetrasi di sisi kiri gawang Irak.

Kemudian, Yakob berhasil maju ke depan. Lalu, bintang PSM Makassar itu pun memberi operan bola ciamik kepada Marselino yang dalam posisi tak terkawal pemain Irak. Marselino pun langsung menyambar bol hingga menjadi gol.