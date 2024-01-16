Meski Kecewa dengan Gol Kontroversi di Laga Timnas Indonesia vs Irak, Ganjar Pranowo: Perjuangan Belum Berakhir

CALON Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ikut kecewa dengan gol kontroversi yang mewarnai kekalahan 1-3 Tim Nasional (Timnas) Indonesia dari Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Meski begitu, Ganjar mengingatkan perjuangan Garuda belum berakhir karena masih ada dua pertandingan lagi yang akan dimainkan untuk bisa lolos ke 16 besar.

Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-3 di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Irak membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Mohanad Ali (17’). Lalu Skuad Garuda mampu menyamakan kedudukan di menit ke-37 berkat Marselino. Tapi setelah itu, gawang Timnas Indonesia kembali kecolongan lewat gol Osama Rashid (45+7’) dan Aymen Hussein (75’).

Gol kedua Irak yang dicetak Rashid ini sejatinya berbau offside. Kendati Tantashev Ilgiz selaku wasit sudah melakukan pengecekan lewat VAR, dia tetap mengesahkan gol tersebut. Padahal, cukup terlihat jelas kalau Mohanad Ali sudah terjebak dalam posisi offside sebelum Rashid cetak gol.

Gol kontroversi itu menyedot perhatian pecinta sepak bola Tanah Air, tak terkecuali Ganjar yang menyaksikan laga Timnas Indonesia bersama warga Desa Karanganyar, Banjarnegara. Capres berambut putih ini dibuat heran karena wasit mengesahkan gol tersebut.

“Kayaknya offside, tapi kok gol ya?,” cuit Ganjar dalam akun X pribadinya, Selasa (16/1/2024).