Breaking News: Pratama Arhan Resmi Gabung Suwon FC, Klub Liga 1 Korea Selatan!

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, resmi gabung Suwon FC, salah satu kontestan Liga 1 Korea Selatan 2024. Kabar itu diumumkan Suwon FC di akun Instagram mereka @suwonfc.

“Arhan, pemain Timnas Indonesia, saat ini bermain di Piala Asia sebagai pemain kunci Timnas Indonesia! Kami dengan tulus menyambut Arhan yang akan dengan tegas membela Suwon FC,” tulis Suwon FC dalam unggahan mereka yang menampilkan foto Pratama Arhan.

(Pratama Arhan resmi gabung Suwon FC. (Foto: Instagram/@suwonfc)

“Suatu kehormatan bisa bersama Arhan! Selamat datang di SUWON FC!,” sambung caption unggahan tersebut.

Kepindahan Pratama Arhan ke Suwon FC sebenarnya tidak mengagetkan. Sejak beberapa bulan terakhir, rumor itu berembus kencang.

Kabar itu muncul setelah Pratama Arhan dan Suwon FC kedapatan saling follow di Instagram. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tidak membantah saat ditanya rumor tersebut.

Sejauh ini belum diketahui berapa lama kontrak yang diterima Pratama Arhan. Satu hal yang pasti, pemain 22 tahun ini didatangkan Suwon FC secara gratis.