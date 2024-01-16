Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Setelah Kalah 3-1 dari Irak

Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah kalah 3-1 dari Irak. (Foto: REUTERS)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah kalah 3-1 dari Irak akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapatkan hasil buruk di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Al Rayyan Stadium, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga ini, Irak unggul lebih dulu lewat sepakan keras Mohanad Ali di menit 17. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan via tembakan jarak dekat Marselino Ferdinan di menit 37.

(Marselino Ferdinan saat membobol gawang Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Sayangnya di pengujung babak pertama, Timnas Indonesia kembali kebobolan. Osama Jabbar Shafeeq Rashid mencetak gol kedua Irak di menit 45+7 lewat cara yang kontroversial yakni salah satu pemain Irak berada dalam posisi offside. Video Assistant Referee (VAR) dalam hal ini gagal mendeteksi hal tersebut.

Skor 2-1 untuk keunggulan Irak bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Irak mencetak satu gol tambahan via aksi Aymen Hussein Ghadhban di menit 75. Alhasil, Irak menang 3-1 atas Timnas Indonesia.

Lantas, masih adakah peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Peluang itu ada, namun butuh usaha ekstra.

Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bisa mengitip peluang lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik.