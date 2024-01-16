Timnas Indonesia Kalah 1-3, Shin Tae-yong Kecewa Wasit Sahkan Gol Kedua Irak

AR RAYYAN - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kecewa dengan keputusan wasit pada laga kontra Timnas Irak di Piala Asia 2023. Menurutnya, gol kedua Singa Mesopotamia berbau offside.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Shin cukup senang dengan penampilan Timnas Indonesia. Menurutnya, Skuad Garuda menunjukkan performa bagus meski hasil tak sesuai dengan harapan.

"Pertama-tama, selamat untuk Timnas Irak yang menang dalam laga ini. Tim kami menunjukkan perjuangan terbaik, dan performa yang bagus," kata Shin dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu tak terima dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Rashid. Menurutnya, Ali sudah ada dalam posisi offside sebelum terjadinya gol kedua.