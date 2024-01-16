Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kalah 1-3, Shin Tae-yong Kecewa Wasit Sahkan Gol Kedua Irak

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |01:15 WIB
Timnas Indonesia Kalah 1-3, Shin Tae-yong Kecewa Wasit Sahkan Gol Kedua Irak
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merenung di pinggir lapangan pada laga kontra Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

AR RAYYAN - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kecewa dengan keputusan wasit pada laga kontra Timnas Irak di Piala Asia 2023. Menurutnya, gol kedua Singa Mesopotamia berbau offside.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 diwarnai gol kontroversial (Foto: Instagram/@futboll.indonesia)

Baca Juga:
baca_juga

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Shin cukup senang dengan penampilan Timnas Indonesia. Menurutnya, Skuad Garuda menunjukkan performa bagus meski hasil tak sesuai dengan harapan.

"Pertama-tama, selamat untuk Timnas Irak yang menang dalam laga ini. Tim kami menunjukkan perjuangan terbaik, dan performa yang bagus," kata Shin dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu tak terima dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Rashid. Menurutnya, Ali sudah ada dalam posisi offside sebelum terjadinya gol kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637441/jay-idzes-kenang-momen-jebol-gawang-juventus-bukti-pemain-indonesia-punya-kualitas-zpl.webp
Jay Idzes Kenang Momen Jebol Gawang Juventus, Bukti Pemain Indonesia Punya Kualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972549/shin-tae-yong-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-Lql1HRuNTT.JPG
Shin Tae-yong Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement