HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sahkan Gol Offside di Laga Timnas Indonesia vs Irak, Petugas VAR asal Thailand Jadi Sorotan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |00:27 WIB
Sahkan Gol Offside di Laga Timnas Indonesia vs Irak, Petugas VAR asal Thailand Jadi Sorotan!
Wasit Tantashev Ilgiz memperingatkan Marselino Ferdinan pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
AR RAYYAN - Sahkan gol offside di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, petugas VAR asal Thailand di Piala Asia 2023 jadi sorotan! Sebab, teknologi tersebut terbukti luput memberi masukan berharga di lapangan.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 diwarnai gol kontroversial (Foto: Instagram/@futboll.indonesia)

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Hanya saja, gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Mohanad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir ke luar kotak penalti Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Ernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol.

Akan tetapi, insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal, situasi itu masih terjadi dalam satu sequence serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia.

