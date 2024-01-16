Liga 1 2023-2024: Arema FC Jadi Tim Kebobolan Terbanyak, Ini Respons Pelatih

MALANG - Arema FC menargetkan tidak kebobolan banyak di sisa pertandingan Liga 1 2023-2024. Musim ini Singo Edan tercatat telah kemasukan 40 gol dari 23 pertandingan, dan hanya memasukkan 25 gol di musim ini.

Alhasil jumlah itu membuat Arema FC menjadi tim kedua dengan kebobolan terbanyak setelah Persikabo dengan 44 gol. Hal ini juga membuat tim kebanggaan masyarakat Malang ini terperosok ke zona degradasi klasemen sementara Liga 1 hingga pekan 23.

Pelatih Arema FC Fernando Valente mengungkapkan, ada strategi baru yang didapatnya dengan menempatkan dua pemain baru di sektor pertahanan yakni Charles Raphael berduet dengan Julian Guevarra. Selama ini Valente, beberapa kali menempatkan Charles Raphael Almeida dengan Syaeful Anwar di sektor bek tengah.

“Pertahanan ini menjadi masalah lain buat kami. Kami harus lebih agresif, dan memenangkan duel saat bertahan. Kami coba meningkatkan itu, tapi kami harus tahu karakter pemain yang kami punya,” kata Fernando, pada Senin (15/1/2024).

Taktik lain juga kemungkinan besar dijadikan alternatif bagi Valente, yakni bermain keroyokan lebih dimaksimalkan. Hal ini menyiasati sering lubangnya kini pertahanan Arema FC ketika menghadapi lawan dengan kualitas sedikit di atasnya. Ketika barisan belakang Arema menang jumlah di momen tersebut, maka serangan lawan bisa diredam.

"Kalau kita gak bisa menang satu lawan satu, maka kita harus menciptakan situasi menang jumlah, jadi dua lawan satu misalnya. Itu yang coba kami maksimalkan, agar kami gak kemasukan gol lebih banyak lagi,” terangnya.