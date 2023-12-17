Hasil Barito Putera vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Gol Tunggal Bagus Kahfi Menangkan Laskar Antasari

BANJAR - Barito Putera menjamu Arema FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Demang Lehman, Minggu (17/12/2023) malam WIB.

Laskar Antasari menang tipis dengan skor akhir 1-0. Amiruddin Bagas Kahfi menjadi pencetak gol tunggal di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC mencoba untuk mengambil inisiatif menyerang lebih dulu di awal pertandingan. Mereka melancarkan serangan umpan-umpan panjang ke kotak penalti lawan tapi belum membuahkan peluang berbahaya hingga 10 menit laga berjalan.

Pada menit 16, barulah tim asuhan Rahmad Darmawan itu mengancam lewat tandukan Gustavo Tocantins yang menyambar umpan manis Bagus Kahfi. Namun, bola yang mengarah ke pojok kanan gawang masih bisa ditepis oleh Julian Scharzer.

Di sisi lain, Arema FC mencoba untuk memberikan perlawanan lewat serangan balik cepat. Mereka pun nyaris membuka papan skor pada menit 22, tetapi tendangan keras Dedik Setiawan masih menyamping di sisi kanan gawang.

Setelah itu terjadi jual beli serangan dalam tempo yang cukup cepat antara kedua tim. Akan tetapi, buruknya penyelesaian akhir membuat gol pembuka yang ditunggu tak kunjung datang.

Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Laskar Antasari -julukan Barito- mendapatkan beberapa peluang berbahaya lewat Tocantins dan Rizky Pora. Sayangnya, sepakan mereka belum tepat sasaran meski tanpa pengawalan. Alhasil, skor kacamata masih tetap bertahan hingga turun minum.